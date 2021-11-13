Овечкин сделал фото с 742-й шайбой и ассистентами, которые помогли её забросить

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом – 4:3.

За «Коламбус» дублем отметился Шон Курали, а ещё одна шайба на счету Густава Нюквиста, в составе «Вашингтона» же дублем ответил Гарнет Хэтэуэй, также отличились заброшенными шайбами 36-летний российский форвард Александр Овечкин и его коллега по амплуа Конор Шири, чей точный бросок на предпоследней минуте встречи принёс столичным победу.

Овечкин отличился в середине первого периода, оформив свой 742-й гол за карьеру в НХЛ. Его ассистентами выступили соотечественник Евгений Кузнецов и канадский нападающий Том Уилсон. После завершения матча Александр сфотографировался с шайбой, которой он забил 742-й гол в НХЛ, и его ассистентами.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».