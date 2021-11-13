Овечкин на 24 шайбы отстаёт от Ягра, занимающего 3-е место в списке лучших снайперов НХЛ

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.
36-летний российский форвард «столичных» Александр Овечкин в этой игре забросил свою 742-ю шайбу в НХЛ, обойдя Бретта Халла. Благодаря этому голу Овечкин вышел на чистое четвёртое место в списке снайперов НХЛ всех времён.
Его ближайшая цель – чешский форвард Яромир Ягр (766), отставание от которого составляет 24 гола. Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).
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В игре с «Коламбусом» Овечкин, помимо своей 742-й заброшенной шайбы в НХЛ, отметился и результативной передачей, набрав 23-е и 24-е (12+12) очко в этом сезоне.
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