«Я как гордый папа». Бывший тренер Овечкина Будро — о том, что он обогнал Халла

66-летний канадский специалист Брюс Будро, ранее возглавлявший «Вашингтон Кэпиталз», высказался о результативности 36-летнего российского форварда «столичных» Александра Овечкина, который обошёл Бретта Халла в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Я думаю об этом как гордый папа. Иногда сижу дома, смотрю на джерси Овечкина на стене и думаю: «Не могу поверить, что когда-то мне дали шанс тренировать этого мужчину». В конечном итоге через несколько лет, когда он станет величайшим из всех снайперов, я буду гордиться», — сказал Будро в эфире NBC Sports.

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Напомним, ближайшая цель Александра – чешский форвард Яромир Ягр (766), отставание от которого составляет 24 гола. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).