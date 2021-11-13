«Он не остановится и будет продолжать». Лавиолетт высказался о результативности Овечкина

56-летний американский специалист Питер Лавиолетт, возглавляющий «Вашингтон Кэпиталз», высказался о результативности 36-летнего российского форварда «столичных» Александра Овечкина после встречи регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

«Ови был фантастическим. Он работает, задаёт тон нашей команде, и, вероятно, мог бы забросить еще одну или две шайбы сегодня вечером. То, что он сделал, невероятно и он не остановится, он будет продолжать», — цитирует Лавиолетта журналистка Саманта Пелл в «Твиттере».

Напомним, ближайшая цель Александра – чешский форвард Яромир Ягр (766), отставание от которого составляет 24 гола. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).