Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это особый момент для меня». Овечкин — о 4-м месте в списке лучших снайперов НХЛ

«Это особый момент для меня». Овечкин — о 4-м месте в списке лучших снайперов НХЛ
Комментарии

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший 742-ю шайбу в НХЛ в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3), которая позволила ему обойти Бретта Халла в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отреагировал на это событие.

«Это очень много значит. Когда ты начинаешь играть и попадаешь в НХЛ, ты никогда не думаешь, что окажешься на этой позиции рядом с этими именами, но это особый момент для меня, для моих родителей, моего брата, моей жены, детей… это очень важно», — приводит слова Овечкина журналистка The Athletic Саманта Пелл в «Твиттере».

Напомним, ближайшая цель Александра – чешский форвард Яромир Ягр (766), отставание от которого составляет 24 гола. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).

Новость по теме
Овечкин сделал фото с 742-й шайбой и ассистентами, которые помогли её забросить
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021