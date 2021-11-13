«Это особый момент для меня». Овечкин — о 4-м месте в списке лучших снайперов НХЛ

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший 742-ю шайбу в НХЛ в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3), которая позволила ему обойти Бретта Халла в списке лучших снайперов в истории НХЛ, отреагировал на это событие.

«Это очень много значит. Когда ты начинаешь играть и попадаешь в НХЛ, ты никогда не думаешь, что окажешься на этой позиции рядом с этими именами, но это особый момент для меня, для моих родителей, моего брата, моей жены, детей… это очень важно», — приводит слова Овечкина журналистка The Athletic Саманта Пелл в «Твиттере».

Напомним, ближайшая цель Александра – чешский форвард Яромир Ягр (766), отставание от которого составляет 24 гола. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).