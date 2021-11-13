Командное фото «Вашингтона» в раздевалке после 742-го гола Овечкина за карьеру в НХЛ

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

За «Коламбус» дублем отметился Шон Курали, ещё одна шайба на счету Густава Нюквиста, в составе «Вашингтона» же дублем ответил Гарнет Хэтэуэй, также отличились заброшенными шайбами 36-летний российский форвард Александр Овечкин и его коллега по амплуа Конор Шири, чей точный бросок на предпоследней минуте встречи принёс столичным победу.

Овечкин отличился в середине первого периода, оформив свой 742-й гол за карьеру в НХЛ. После матча в раздевалке «Вашингтона» игроки и тренерский штаб столичных сделали командное фото, запечатлев исторический момент в карьере своего капитана.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».