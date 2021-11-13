«Он идёт за тобой, Уэйн!» Американский журналист — о достижении Овечкина

Американский журналист KSTP-TV Sports Крис Лонг отреагировал на очередную заброшенную шайбу 36-летнего российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3), благодаря которой он стал 4-м в списке лучших снайперов в истории лиги.

«Он идёт за тобой, Уэйн!» — гласит публикация Лонга в «Твиттере» со ссылкой на пост пресс-службы «Вашингтона» с фото Овечкина с шайбой.

Напомним, теперь ближайшая цель Александра – чешский форвард Яромир Ягр (766), отставание от которого составляет 24 гола. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).

В игре с «Коламбусом» Овечкин, помимо своей 742-й заброшенной шайбы в НХЛ, отметился и результативной передачей, набрав 23-е и 24-е (12+12) очко в этом сезоне.