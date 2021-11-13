Овечкин сократил до пяти очков отставание от Сундина в списке бомбардиров НХЛ всех времён

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

За «Коламбус» дублем отметился Шон Курали, ещё одна шайба на счету Густава Нюквиста, в составе «Вашингтона» же дублем ответил Гарнет Хэтэуэй, также отличились заброшенными шайбами 36-летний российский форвард Александр Овечкин и его коллега по амплуа Конор Шири, чей точный бросок на предпоследней минуте встречи принёс столичным победу.

Овечкин, помимо своей 742-й заброшенной шайбы в НХЛ, отметился и результативной передачей, набрав 23-е и 24-е (12+12) очко в этом сезоне. Российский нападающий с 1344 очками в 1211 матчах продолжает располагаться на 29-м месте в списке бомбардиров НХЛ всех времён.

Однако его отставание от занимающего 28-е место Матса Сундина теперь составляет всего пять очков. В активе знаменитого шведа 1349 баллов в 1346 матчах. Рекорд принадлежит великому канадцу Уэйну Гретцки (2857).