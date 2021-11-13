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Айкелу успешно заменили диск в шейном отделе позвоночника. Операция прошла без осложнений

Айкелу успешно заменили диск в шейном отделе позвоночника. Операция прошла без осложнений
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Форварду «Вегас Голден Найтс» Джеку Айкелу сделали операцию по замене диска в шейном отделе позвоночника.

«Сегодня Джека Айкела прооперировали, заменив позвоночный диск. Врач считает операцию успешной, она прошла без осложнений. Ожидается его полное восстановление. Мы сообщим информацию о предполагаемых сроках его возвращения на лёд, когда это будет возможно», – говорится в заявлении «Голден Найтс».

Айкелу поставили искусственный диск. Он стал первым игроком НХЛ, которому сделали такую операцию. Ранее сообщалось, что восстановление займёт от трёх до пяти месяцев.

Ранее у 25-летнего американца были разногласия с бывшим клубом «Баффало» по поводу метода лечения, что в итоге и привело к его обмену в «Вегас».

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