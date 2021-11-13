Тренер «Чикаго» Кинг шутливо отреагировал на красивый предголевой проход Кейна

Исполняющий обязанности главного тренера «Чикаго Блэкхоукс» Дерек Кинг отреагировал на скоростной сольный проход нападающего Патрика Кейна перед первой шайбой команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (2:1).

«Есть всего несколько парней, вероятно, всего даже три парня, которые могут делать то же самое, что и Патрик Кейн. И двое из них на пенсии. А я не один из них», — приводит слова Кинга журналист Бен Поуп у себя в «твиттере».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Чикаго».

Напомним, Кейн ассистировал форварду «Чикаго» Алексу Дебринкэту на 6-й минуте второго периода, быстро ворвавшись в зону соперника. Он обыграл двух защитников и с неудобной стороны переправил шайбу Алексу, который открыл счёт в матче.

В итоге «Чикаго» обыграл «Аризону» со счётом 2:1. Кейн сделал 2 результативные передачи за игру.