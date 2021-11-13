Уилсон — Овечкину: поздравляю с историей. Классная поездка для парней!

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон поздравил форварда Александра Овечкина с 4-м местом в списке лучших снайперов НХЛ. В матче с «Коламбусом» Овечкин забросил 742-ю шайбу в НХЛ и обошёл Бретта Халла.

Публикация доступна в «инстаграме» Тома Уилсона.

«Поздравляю с историей, Ови. Классная поездка для парней!» — написал Уилсон у себя в «инстаграме».

Напомним, в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Овечкин отличился в середине первого периода, оформив свой 742-й гол за карьеру в НХЛ. Он обошёл Бретта Халла и поднялся на четвёртое место в списке снайперов за всю историю лиги.