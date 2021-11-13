«Папе за тебя стыдно». Болельщики — о реакции сына Бретта Халла на гол Овечкина

Болельщики ответили сыну Бретта Халла Джуду, который негативно отреагировал на 742-й гол Александра Овечкина в карьере. Эта шайба помогла россиянину обогнать Бретта Халла в списке лучших снайперов всех времён.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно посмотреть в официальном твиттер-аккаунте Spittin Chiclets.

Хоккейные болельщики прокомментировали реакцию Халла в «Твиттере»:

«Джуду нравится пытаться ухватить свои 15 минут славы. Хоккейный мир только узнал, что у Бретта есть сын. Ткачуки доказали, что Кит – настоящая легенда, он-то научил своих детей играть в хоккей».

«Генам Халлов пришёл трагический конец, когда родился Джуд Халл».

«Эй, приятель, не злись ты так. Твой отец был очень хорош, но Ови лучше».

«Мужик, ты вообще не прав. Рекорды существуют для того, чтобы их били. Бретт Халл знал, что его достижение падёт, и поздравил Овечкина. Повзрослей уже, это всё равно бы когда-нибудь случилось».

«Папе за тебя стыдно».

«Смотри и завидуй. Ови велик, а ты – пустышка».