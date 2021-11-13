«Отправил в царство теней». Проворов применил силовой приём на Терявяйнене в матче НХЛ

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов применил силовой приём на нападающем «Каролины» Теуво Терявяйнене.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте NBC Sports.

«Проворов отправил Терявяйнена в царство теней», — описал этот игровой момент твиттер-аккаунт NBC Sports Philadelphia.

Встреча завершилась выездной победой «Филадельфии» со счётом 2:1. Другой российский хоккеист в этом матче, нападающий «Каролины» Андрей Свечников завершил встречу с показателем полезности «-1» и очков не набрал.

Проворов провёл в матче на льду 23 минуты 3 секунды, заработав показатель полезности «+1». Всего на его счету в нынешнем регулярном чемпионате 12 матчей, в которых он набрал 2 (0+2) очка при общей полезности «+6».