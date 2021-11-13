Овечкин сохранит клюшку, которой забросил 742-ю шайбу в НХЛ, а затем обменяет её Халлу

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший сегодня, 13 ноября, в матче с «Коламбусом» свою 742-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге, сохранит свою памятную клюшку. Об этом сообщает журналист The Athletic Тарик Эль-Башир у себя в твиттер-аккаунте.

Напомним, Овечкин обошёл Бретта Халла в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю.

Сообщается, что Александр хочет обменяться памятной клюшкой с Халлом. Это произойдёт 7 января, когда «Вашингтон Кэпиталз» приедет в Сент-Луис на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Вашингтона».

Овечкин отличился в середине первого периода, оформив свой 742-й гол за карьеру в НХЛ.