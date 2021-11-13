Мэттьюс вышел на 2-е место в истории «Торонто» по голам в овертайме

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс вышел на второе место в истории клуба по голам в овертайме.

24-летний американец забросил 8-ю шайбу и обошёл по этому показателю Томаша Каберле (7). Лидером клуба по голам в овертайме является легендарный шведский нападающий Матс Сундин. На его счету 14 шайб в дополнительное время.

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Напомним, сегодня, 13 ноября, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал на своём льду «Калгари Флэймз». Встреча завершилась волевой победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В составе «Торонто» забрасывали Вильям Нюландер и Остон Мэттьюс. Автором единственной заброшенной шайбы за «Калгари» стал Оливер Чюлингтон.

26-летний российский защитник «Калгари» Никита Задоров провёл на льду 16 минут 17 секунд и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «0».