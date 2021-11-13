Овечкин, забросивший 742-ю шайбу в НХЛ, стал первой звездой дня в лиге

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший шайбу и отдавший результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:3), стал первой звездой дня в лиге. Также за счёт своего гола Александр вышел на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ.

Второй звездой дня стал форвард «Баффало Сэйбрз» Дилан Козенс, оформивший дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (3:2).

Третьей звездой был признан немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, также забросивший две шайбы в матче между «Ойлерз» и «Сэйбрз». Отметим, что Драйзайтль является лучшим снайпером и бомбардиром текущего сезона НХЛ с 28 (14+14) очками в 13 матчах.