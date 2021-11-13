Тренер «Чикаго» выразил непонимание, почему «Аризона» запросила просмотр гола Дебринкэта

Исполняющий обязанности главного тренера «Чикаго Блэкхоукс» Дерек Кинг отреагировал на возмущения игроков и тренерского штаба «Аризоны» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (2:1).

После первого гола «Чикаго» голкипер «Аризоны» Скотт Уэджвуд возмутился решением арбитра засчитать шайбу Алекса Дебринкэта во время отложенного удаления. По мнению вратаря, хоккеисты «Аризоны» коснулись шайбы, соответственно, игра должна была быть остановлена, а результативный бросок игрока «Блэкхоукс» — не засчитан.

«Я спрашивал у всех них, на что они брали запрос. Я понятия не имел, что они хотят рассмотреть. В АХЛ мы никогда ничего не запрашивали», — приводит слова Дерека Кинга журналист Бен Поуп в «Твиттере».

Напомним, 6 ноября «Чикаго Блэкхоукс» уволил главного тренера Джереми Коллитона. Его место занял Дерек Кинг, тренировавший с апреля 2019 года «Рокфорд Айсхогс», фарм-клуб команды в АХЛ.