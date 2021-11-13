«Думаю, конкуренция у него появится только через 100 лет». Плющев — про Овечкина

Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на 742-й гол нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге. Благодаря шайбе в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (4:3) 36-летний россиянин вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов НХЛ, обойдя Бретта Халла.
«Лучше спросите у самого Александра, увидим ли мы его когда-то на первом месте. Захочет, значит, будет. Я не думаю, что он гоняется за этим. Александр решает вопросы для своей команды. Думаю, что конкуренция у него появится лет через 100. Уровень того хоккея, который показывают наши современники, оставляет желать большего и лучшего. Сомневаюсь, что кто-то сможет в скором времени приблизиться к нему», — приводит слова Плющева «Спорт-экспресс».
- 13 ноября 2021
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