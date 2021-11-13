Тэйвз: какое бы правило ни могло отменить гол Дебринкэта, лига должна изменить его

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз отреагировал на возмущения игроков и тренерского штаба «Аризоны» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (2:1).

После первого гола «Чикаго» голкипер «Аризоны» Скотт Уэджвуд возмутился решением арбитра засчитать шайбу Алекса Дебринкэта во время отложенного удаления. По мнению вратаря, хоккеисты «Аризоны» коснулись шайбы, соответственно, игра должна была быть остановлена, а результативный бросок игрока «Блэкхоукс» — не засчитан.

«Какое бы правило ни отменяло этот гол, лига должна изменить его», — приводит слова Тэйвза журналист Бен Поуп у себя в «твиттере».

Напомним, Кейн ассистировал форварду «Чикаго» Алексу Дебринкэту на 6-й минуте второго периода, быстро ворвавшись в зону соперника. Он обыграл двух защитников и с неудобной стороны переправил шайбу Алексу, который открыл счёт в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Чикаго».

В итоге «Чикаго» обыграл «Аризону» со счётом 2:1.