Николишин: вам не надоело говорить о рекордах Овечкина? Саша абсолютно не думает об этом

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпиады Андрей Николишин прокомментировал ситуацию с рекордной шайбой форварда «Вашингтона» Александра Овечкина. В матче регулярного чемпионата НХЛ 36-летний россиянин забросил 742-ю шайбу в лиге и вышел на четвёртое место в списке лучших снайперов за всю историю, обойдя Бретта Халла.
«О рекордах Овечкина мы говорим последние полтора года. Вам не надоело? Что значит «очередной рекорд»? Он просто идёт к нему. Дайте ему играть. Считаю, что об этом говорить не нужно. Человек играет, идёт сезон… Или вы считаете, что Саша думает о рекордах? Абсолютно нет. Главное, чтобы команда побеждала. Что касается рекорда Ягра, когда обгонит, тогда и поговорим», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 13 ноября 2021
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