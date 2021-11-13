Объявлен состав сборной Швеции на матч Кубка Карьяла с Россией

Сегодня, 13 ноября, сборная России по хоккею проведёт первый матч на Кубке Карьяла 2021 года. Соперником станет команда Швеции. Стартовое вбрасывание — в 15:00 по московскому времени. Сборная Швеции в официальном «твиттере» объявила состав команды на матч.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Кубка Карьяла.

Пост доступен в официальном «твиттере» сборной Швеции.

Линдвалл (Юханссон);

Юсе – Юус, Броме — Ландер — Клингберг;

Тёммернес – Пудас, Хольмберг — Олофссон — Бенгтссон;

Шелин – Ханссон, Бристедт — Йоханссон — Викстен;

Эверберг — де ла Роуз — Олофссон.

В первом матче турнира шведы уверенно обыграли Чехию со счётом 4:1. После игры с Россией соперником сборной Швеции станет Финляндия.