Опубликован состав сборной России на игру Кубка Карьяла со Швецией. Аскаров — в старте

Сегодня, 13 ноября, сборная России по хоккею проведёт второй матч на Кубке Карьяла 2021 года. Соперником станет команда Швеции. Стартовое вбрасывание — в 15:00 по московскому времени. Сборная России в официальном «твиттере» объявила состав команды на матч.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Кубка Карьяла.
Публикация доступна в официальном «твиттере» Хоккея России.
Аскаров (Шугаев);
Никишин – Смирнов, Тертышный – Воронков – Рашевский
Мухамадуллин – Елесин, Вовченко – Галимов – Мичков;
Телегин – Коромыслов, Чибриков – Пономарёв – Хуснутдинов;
Савиков — Грудинин, Свечков – Гуслистов – Чехович.
Также на турнире сборная России сыграет с Чехией. Матч пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало — в 14:30 по московскому времени.
Напомним, сборная России стала победителем Еврохоккейтура сезона-2020/2021, набрав 27 очков в 12 матчах и одержав победы в Кубке Карьяла — 2020, Кубке Первого канала — 2020 и Хоккейных играх Beijer — 2021.
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