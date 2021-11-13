Опубликован состав сборной России на игру Кубка Карьяла со Швецией. Аскаров — в старте

Сегодня, 13 ноября, сборная России по хоккею проведёт второй матч на Кубке Карьяла 2021 года. Соперником станет команда Швеции. Стартовое вбрасывание — в 15:00 по московскому времени. Сборная России в официальном «твиттере» объявила состав команды на матч.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Кубка Карьяла.

Публикация доступна в официальном «твиттере» Хоккея России.

Аскаров (Шугаев);

Никишин – Смирнов, Тертышный – Воронков – Рашевский

Мухамадуллин – Елесин, Вовченко – Галимов – Мичков;

Телегин – Коромыслов, Чибриков – Пономарёв – Хуснутдинов;

Савиков — Грудинин, Свечков – Гуслистов – Чехович.

Также на турнире сборная России сыграет с Чехией. Матч пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало — в 14:30 по московскому времени.

Напомним, сборная России стала победителем Еврохоккейтура сезона-2020/2021, набрав 27 очков в 12 матчах и одержав победы в Кубке Карьяла — 2020, Кубке Первого канала — 2020 и Хоккейных играх Beijer — 2021.