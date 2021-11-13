Овечкин силовым приёмом снёс американского защитника «Коламбуса» Гэвина Байройтера

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграл на выезде «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

Нападающий гостей Александр Овечкин в третьем периоде применил хороший силовой приём против защитника «мундиров» Гэйвина Байройтера. Это произошло на 49-й минуте встречи у левого борта в зоне «Коламбуса».

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Отметим также, что Овечкин, забросивший шайбу и отдавший результативную передачу в матче с «Коламбусом» (4:3), стал первой звездой дня в лиге. За счёт своего гола Александр вышел на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ (742).

Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894), 36-летнему россиянину нужно забросить ещё 153 шайбы.