Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин силовым приёмом снёс американского защитника «Коламбуса» Гэвина Байройтера

Овечкин силовым приёмом снёс американского защитника «Коламбуса» Гэвина Байройтера
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграл на выезде «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

Нападающий гостей Александр Овечкин в третьем периоде применил хороший силовой приём против защитника «мундиров» Гэйвина Байройтера. Это произошло на 49-й минуте встречи у левого борта в зоне «Коламбуса».

ВИДЕО

Отметим также, что Овечкин, забросивший шайбу и отдавший результативную передачу в матче с «Коламбусом» (4:3), стал первой звездой дня в лиге. За счёт своего гола Александр вышел на чистое четвёртое место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ (742).

Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894), 36-летнему россиянину нужно забросить ещё 153 шайбы.

Новость по теме
Проворов спас «Филадельфию» от гола, отразив бросок в стиле вратаря
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021