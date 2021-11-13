Юров: Илья Воробьёв пожелал удачи в молодёжной сборной, сказал показать всё, что умею

Нападающий молодёжной сборной России Данила Юров высказался по итогам первого матча на турнире четырёх наций с Финляндией (6:3).

«Это мой второй турнир в составе молодёжной сборной, до этого я играл на Sochi Hockey Open. В матче с Финляндией было нелегко, сами видели, что финны всегда пытались сравнять счёт. 6:3 – это потому, что мы забили в пустые ворота, а так разрыв был в две шайбы, и, если бы они забили, неизвестно, как бы повернулась игра.

Спокойно воспринял, что меня позвали не на Евротур, а на Четыре нации. Понимаю, что, если не вызвали туда, значит, ещё недостоин. Не знаю, поможет ли мне вчерашняя игра. Ещё два матча, надо провести их на таком же уровне, тогда возможно, завоюю доверие тренера. По одной игре мало что можно сказать.

Форма сейчас нормальная, всё зависит только от меня. Думаю, что могу попасть на МЧМ. Олег Владимирович Браташ сразу сказал, что будет следить за нами, смотреть все игры. Сейчас он уехал в Москву по семейным обстоятельствам, думаю, ему даже удобнее будет смотреть сразу два матча – и наш, и национальной сборной. В прямом эфире смотришь всегда иначе, чем в записи, думаю, сегодня и завтра мотивация у меня будет ещё больше.

Олег Владимирович мне лично ничего не говорил о том, что мне нужно для попадания на МЧМ. Сказал всем на первом собрании, что в первую очередь важны дисциплина и игра в обороне, а потом уже свои личные качества. Тренеры оценят, как я себя показал, в начале декабря узнаем.

Илья Петрович Воробьёв перед моим отъездом пожелал удачи, сказал, чтобы я показал всё, что умею. Мне нравится с ним работать, он хороший тренер в «Магнитке», мне всё нравится. И то, как он относится ко мне, и то, какую атмосферу он построил в команде. Все вместе смеёмся, всегда все вместе. Хорошая команда, хороший тренер. Очки пока не идут в этом сезоне, не везёт пока», — сказал Юров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Отметим, что в матче с Финляндией Юров набрал 3 (2+1) очка — больше всех в составе национальной сборной России.