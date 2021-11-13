Швеция — Россия: Бенгтссон открыл счёт под занавес 1-го периода

Нападающий сборной Швеции Антон Бенгтссон забросил шайбу в ворота России на 19-й минуте первого периода матча Кубка Карьяла. Ему ассистировал Понтус Хольмберг.

Отметим, что за пару минут до шайбы шведы не смогли реализовать большинство. Сборная России тоже имела шанс отличиться в ситуации 5x4, когда на 6-й минуте с площадки удалился шведский нападающий Якоб де ла Роуз.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Кубка Карьяла.

Матч между Россией и Швецией стартовал в 15:00 мск. Это вторая игра россиян на Кубке Карьяла. В первой встрече национальная команда уступила Финляндии со счётом 0:3.

Также на турнире сборная России сыграет с Чехией. Матч пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало — в 14:30 по московскому времени.