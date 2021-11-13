Мичков – о голе за сборную: ощущения очень хорошие, осталось только выиграть матч

Нападающий Матвей Мичков рассказал о заброшенной шайбе в перерыве матча Кубка Карьяла со Швецией.
«Ощущения очень хорошие, осталось только выиграть матч. Мой момент в первом периоде? Там всё пошло не так, если не забил. Будем стараться, надеюсь, ещё забьём и переломим игру. Не думал, что мой первый гол за сборную получится таким красивым. Просто думал только о победе команды, и до сих пор так думаю. Нужно выходить на лёд и выполнять задачу», – сказал Мичков в перерыве матча.
Матч между Россией и Швецией стартовал в 15:00 мск. Это вторая игра россиян на Кубке Карьяла. В первой встрече национальная команда уступила Финляндии со счётом 0:3.
Также на турнире сборная России сыграет с Чехией. Матч пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало — в 14:30 по московскому времени.
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