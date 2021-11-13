Шведский игрок Матиас Броме схватил Мичкова за маску во время потасовки

Шведский нападающий Матиас Броме схватил форварда сборной России Матвея Мичкова за маску во время потасовки. В ответ Мичков проявил сопротивление, схватив соперника за свитер. К 53-й минуте шведы ведут в счёте 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).
Видео эпизода можно посмотреть здесь.
Напомним, что ранее Мичков забил лакросс-гол и стал самым молодым автором заброшенной шайбы в составе национальной сборной. В прошлом матче с финнами Матвей стал самым молодым дебютантом сборной.
Матч между Россией и Швецией стартовал в 15:00 мск. Это вторая игра россиян на Кубке Карьяла. В первой встрече национальная команда уступила Финляндии со счётом 0:3.
Также на турнире сборная России сыграет с Чехией. Матч пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало — в 14:30 по московскому времени.
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