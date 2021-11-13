Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная России уступила Швеции на Кубке Карьяла, Мичков отметился лакросс-голом

Сборная России уступила Швеции на Кубке Карьяла, Мичков отметился лакросс-голом
Комментарии

Сегодня, 13 ноября, в Хельсинки на «Хартвалл-Арене» сборная Швеции встречалась со сборной России. Встреча завершилась победой шведов со счётом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).

На 19-й минуте первого периода нападающий сборной Швеции Антон Бенгтссон открыл счёт в матче. Ему ассистировал Понтус Хольмберг. Матвей Мичков забросил шайбу в лакросс-стиле на 22-й минуте встречи. Его ассистентами стали Шакир Мухамадуллин и Артём Галимов. Шведы сумели выйти вперёд через 2 минуты благодаря усилиям Карла Клингберга, но Галимов сравнял счёт уже на 26-й минуте после передач Сергея Телегина и Арсения Коромыслова.

На 35-й минуте у шведов отличился Антон Ландер, на 47-й Клингберг оформил дубль.

Это была вторая игра россиян на Кубке Карьяла. В первой встрече национальная команда уступила Финляндии со счётом 0:3.

Также на турнире сборная России сыграет с Чехией. Матч пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало — в 14:30 по московскому времени.

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
13 ноября 2021, суббота. 15:00 МСК
Швеция
Окончен
4 : 2
Россия
1:0 Бенгтссон (Олофссон, Юус) – 18:56' (5x5)   1:1 Мичков (Мухамадуллин, Галимов) – 21:17' (5x5)   2:1 Клингберг (Шелин, Броме) – 23:42' (5x5)   2:2 Галимов (Телегин, Коромыслов) – 25:07' (5x5)   3:2 Ландер (Ханссон, Шелин) – 34:28' (5x5)   4:2 Клингберг (Ландер, Броме) – 46:53' (5x5)
Новость по теме
Шведский журналист – о голе Мичкова: у него есть чит-код, даже когда играет со взрослыми
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021