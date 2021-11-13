Сборная России уступила Швеции на Кубке Карьяла, Мичков отметился лакросс-голом

Сегодня, 13 ноября, в Хельсинки на «Хартвалл-Арене» сборная Швеции встречалась со сборной России. Встреча завершилась победой шведов со счётом 4:2 (1:0, 2:2, 1:0).
На 19-й минуте первого периода нападающий сборной Швеции Антон Бенгтссон открыл счёт в матче. Ему ассистировал Понтус Хольмберг. Матвей Мичков забросил шайбу в лакросс-стиле на 22-й минуте встречи. Его ассистентами стали Шакир Мухамадуллин и Артём Галимов. Шведы сумели выйти вперёд через 2 минуты благодаря усилиям Карла Клингберга, но Галимов сравнял счёт уже на 26-й минуте после передач Сергея Телегина и Арсения Коромыслова.
На 35-й минуте у шведов отличился Антон Ландер, на 47-й Клингберг оформил дубль.
Это была вторая игра россиян на Кубке Карьяла. В первой встрече национальная команда уступила Финляндии со счётом 0:3.
Также на турнире сборная России сыграет с Чехией. Матч пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало — в 14:30 по московскому времени.
- 13 ноября 2021
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