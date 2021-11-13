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Обозреватель The Athletic – о голе Мичкова: такая ловкость, что это полный отпад

Обозреватель The Athletic – о голе Мичкова: такая ловкость, что это полный отпад
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Обозреватель The Athletic Скотт Уилер поделился мнением о голе форварда сборной России Матвея Мичкова в ворота шведов на Кубке Карьяла.

«Это может быть один из лучших лакросс-голов в истории. Обычно такие голы спланированы. Есть игрок, у него есть время и пространство, и он медленно всё делает. Мичков подхватил скачущую шайбу и сымпровизировал, пока она стоила на ребре. Такая ловкость, что это полный отпад», – написал Уилер в «Твиттере».

Публикация доступна в официальном твиттер-аккаунте ХК СКА. Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Матч между Россией и Швецией завершился победой шведов со счётом 4:2. Это вторая игра россиян на Кубке Карьяла. В первой встрече национальная команда уступила Финляндии со счётом 0:3.

Также на турнире сборная России сыграет с Чехией. Матч пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало — в 14:30 по московскому времени.

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