С. Зубов – о лакросс-голе Мичкова: такое нечасто увидишь. Конечно, это супергол

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Сергей Зубов поделился мнением о голе форварда Матвея Мичкова в ворота сборной Швеции.
«Лакросс-гол Матвея Мичкова? Такое нечасто увидишь. На принятие решения были доли секунды. Конечно, это супергол. У их тройки Галимова получалось, они в третьем периоде чуть больше играли, чем другие, мы им дали больше времени. Унижение ли такие голы 16-летнего хоккеиста для защитников соперника? Это вы у них спросите. Я думаю, конечно», – передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России. Он побил рекорд Александра Овечкина, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев.
- 13 ноября 2021
-
17:45
-
17:43
-
17:32
-
17:18
-
17:10
-
17:01
-
16:51
-
16:47
-
16:32
-
16:22
-
16:14
-
15:55
-
15:52
-
15:49
-
15:42
-
15:30
-
14:42
-
14:32
-
14:03
-
13:25
-
13:15
-
12:47
-
12:39
-
12:25
-
12:19
-
12:01
-
12:00
-
11:51
-
11:30
-
11:13
-
11:02
-
11:00
-
10:44
-
10:14
-
09:58