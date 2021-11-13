С. Зубов – о лакросс-голе Мичкова: такое нечасто увидишь. Конечно, это супергол

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Сергей Зубов поделился мнением о голе форварда Матвея Мичкова в ворота сборной Швеции.



«Лакросс-гол Матвея Мичкова? Такое нечасто увидишь. На принятие решения были доли секунды. Конечно, это супергол. У их тройки Галимова получалось, они в третьем периоде чуть больше играли, чем другие, мы им дали больше времени. Унижение ли такие голы 16-летнего хоккеиста для защитников соперника? Это вы у них спросите. Я думаю, конечно», – передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Мичков стал самым молодым автором заброшенной шайбы в истории сборной России. Он побил рекорд Александра Овечкина, который в 2003 году забросил дебютную шайбу за сборную России в возрасте 17 лет и 11 месяцев.