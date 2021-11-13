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«Оттава» убрала Зайцева из ковид-протокола, его поместили туда 12 ноября

«Оттава» убрала Зайцева из ковид-протокола, его поместили туда 12 ноября
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12 ноября «Оттавы Сенаторз» в «Твиттере» сообщала, что 30-летний российский защитник Никита Зайцев помещён в COVID-протокол. 13 ноября игрока исключили из этого списка, сообщил журналист Брюс Гарриоч в «Твиттере».

Также к тренировкам на льду приступил защитник Артём Зуб, который не доиграл матч с «Лос-Анджелес Кингз» из-за травмы. Об этом в «Твиттере» сообщил TSN 1200.

Ранее сообщалось, что в COVID-протокол «Оттавы Сенаторз» попали восемь хоккеистов. Это Ник Холден, Коннор Браун, Дилан Гэмбрелл, Джош Браун, Алекс Форментон, Виктор Мете, Мэтт Мюррей и Остин Уотсон. Также в нём числится и тренер Джек Капуано.

В текущем сезоне «Сенаторз» провели 13 игр и набрали в них семь очков. Сейчас команда замыкает таблицу Восточной конференции.

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