Вихарев подписал контракт с «Нефтехимиком»
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Нападающий Денис Вихарев подписал контракт с «Нефтехимиком». Соглашение рассчитано до конца сезона.
В текущем сезоне хоккеист выступал за «Сочи» и провёл 16 матчей, в которых набрал восемь очков: забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач. Форвард проводил первый сезон в «Сочи».
«Нефтехимик» после 26 игр набрал 25 очков и расположился на восьмом месте в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
Ранее Вихарев играл за «Сочи», «Северсталь», «Адмирал», новокузнецкий «Металлург», «Ижсталь» и «Алмаз».
В следующем матче «Нефтехимик» сыграет с «Сибирью» в Новосибирске. Встреча запланирована на 15 ноября.
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