Женская сборная Швеции забила 15 голов Южной Корее в матче квалификации к Олимпиаде

В Лулео завершился матч второго тура квалификационного турнира к Олимпийским играм 2022 года. Женская сборная Швеции встречалась с командой Южной Кореи и одержала сокрушительную победу на домашнем льду со счётом 15:0.
Преимущество шведок по броскам в створ составило – 47:5. Самыми результативными игроками матча стали Фелиция Викнер-Зинкевич и Эмма Нордин, оформившие по хет-трику. Дублями отметились Сара Яльмарссон и Лина Юнгблом, а ещё по голу забили Оливия Карлссон, Линнея Хедин, Жозефин Боувенг, София Лундин и Йоханна Фалльман.
В заключительный день турнира, завтра, 14 ноября, шведки сыграют с командой Франции. Обе команды имеют в своём активе по шесть очков после двух туров. Победитель встречи завоюет олимпийскую лицензию, тогда как проигравший останется за бортом поездки в Пекин.
- 13 ноября 2021
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