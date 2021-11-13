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Женская сборная Швеции забила 15 голов Южной Корее в матче квалификации к Олимпиаде

Женская сборная Швеции забила 15 голов Южной Корее в матче квалификации к Олимпиаде
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В Лулео завершился матч второго тура квалификационного турнира к Олимпийским играм 2022 года. Женская сборная Швеции встречалась с командой Южной Кореи и одержала сокрушительную победу на домашнем льду со счётом 15:0.

Преимущество шведок по броскам в створ составило – 47:5. Самыми результативными игроками матча стали Фелиция Викнер-Зинкевич и Эмма Нордин, оформившие по хет-трику. Дублями отметились Сара Яльмарссон и Лина Юнгблом, а ещё по голу забили Оливия Карлссон, Линнея Хедин, Жозефин Боувенг, София Лундин и Йоханна Фалльман.

В заключительный день турнира, завтра, 14 ноября, шведки сыграют с командой Франции. Обе команды имеют в своём активе по шесть очков после двух туров. Победитель встречи завоюет олимпийскую лицензию, тогда как проигравший останется за бортом поездки в Пекин.

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