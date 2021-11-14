Артемий Панарин забил третий гол в сезоне НХЛ

В Колумбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче – 1:1. В составе хозяев гол забил Якуб Ворачек. «Рейнджерс» ответили точным броском российского нападающего Артемия Панарина.

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Для Панарина этот гол стал третьим в нынешнем сезоне НХЛ. Также на счету 13 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ Панарин провёл 447 матчей, в которых забил 168 голов и сделал 319 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+108».