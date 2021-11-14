Панарин оформил дубль, «Рейнджерс» забили 3 гола за 63 секунды в матче с «Коламбусом»

В Колумбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 4:2 в пользу гостей. В составе хозяев гол забил Якуб Ворачек. За «Рейнджерс» дубль оформил российский нападающий Артемий Панарин. И ещё по разу отличились Крис Крайдер и Джейкоб Труба. Отметим, гостям удалось забросить три шайбы за 63 секунды.
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Панарин забил четвёртый гол в нынешнем сезоне НХЛ. Также на его счету 13 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ Панарин провёл 447 матчей, в которых забил 169 голов и сделал 319 результативных передач при среднем коэффициенте полезности «+108»
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