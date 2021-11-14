Дубль Панарина помог «Рейнджерсу» обыграть «Коламбус», «Питтсбург» уступил «Оттаве»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.



В составе победителей забивали россиянин Артемий Панарин (дубль), Крис Крайдер (две заброшенные шайбы) и Джейкоб Труба. У хозяев отличились Якуб Ворачек, Эрик Робинсон и Александр Тексье. Примечательно, что в этой игре «Рейнджерс» забили 3 гола за 63 секунды.



В параллельном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.



В составе победителей забивали Дрейк Батерсон (дубль), Зак Сэнфорд, Майкл Дель Зотто, Паркер Келли и Тим Штюцле. У гостей отличились Эван Родригес (дважды) и Каспери Капанен.