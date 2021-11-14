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Дубль Панарина помог «Рейнджерсу» обыграть «Коламбус», «Питтсбург» уступил «Оттаве»

Дубль Панарина помог «Рейнджерсу» обыграть «Коламбус», «Питтсбург» уступил «Оттаве»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей забивали россиянин Артемий Панарин (дубль), Крис Крайдер (две заброшенные шайбы) и Джейкоб Труба. У хозяев отличились Якуб Ворачек, Эрик Робинсон и Александр Тексье. Примечательно, что в этой игре «Рейнджерс» забили 3 гола за 63 секунды.

В параллельном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе победителей забивали Дрейк Батерсон (дубль), Зак Сэнфорд, Майкл Дель Зотто, Паркер Келли и Тим Штюцле. У гостей отличились Эван Родригес (дважды) и Каспери Капанен.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Сэнфорд (Бернард-Докер, Шабо) – 25:21' (5x5)   2:0 Дель Зотто (Батерсон, Тирни) – 30:40' (5x4)   3:0 Келли (Шоу, Томсон) – 31:07' (5x5)   4:0 Штюцле (Батерсон, Шабо) – 37:49' (5x4)   5:0 Батерсон (Эннис, Дель Зотто) – 49:40' (5x5)   5:1 Капанен (Фридман, Родригес) – 51:49' (5x5)   5:2 Родригес (Капанен) – 52:55' (5x5)   5:3 Родригес (Летанг, Гюнцель) – 55:57' (6x5)   6:3 Батерсон (Ткачук, Норрис) – 59:11' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Ворачек (Бьёркстранд, Силлинджер) – 08:59' (5x4)   1:1 Панарин (Фокс, Строум) – 17:29' (5x5)   2:1 Робинсон (Бин, Веренски) – 26:56' (5x5)   2:2 Крайдер (Труба) – 27:39' (5x5)   2:3 Панарин (Строум) – 28:15' (5x5)   2:4 Труба (Гудроу, Готье) – 28:42' (5x5)   2:5 Крайдер (Зибанеджад, Фокс) – 40:52' (5x4)   3:5 Тексье (Гавриков, Байройтер) – 53:15' (5x5)
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