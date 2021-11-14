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«Баффало» проиграл «Торонто», «Виннипег» обыграл «Лос-Анджелес» в овертайме

«Баффало» проиграл «Торонто», «Виннипег» обыграл «Лос-Анджелес» в овертайме
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.

В составе победителей забивали Давид Кемпф, Ондржей Каше, Майкл Бантинг, Джон Таварес и Морган Райлли. У хозяев отличились Джефф Скиннер (дубль), Тейдж Томпсон и Расмус Далин.

В параллельном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Кайл Коонор, Дилиан Демело и решающая шайба за Марком Шайфли. У гостей отличились Карл Грундстрём и Брендан Лемье.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Коннор (Стэнли, Дюбуа) – 01:59' (5x5)   1:1 Грундстрём (Мур) – 04:02' (5x5)   1:2 Лемье (Лизотт, Мяяття) – 34:22' (5x5)   2:2 Демело (Копп, Стэнли) – 53:36' (4x5)   3:2 Шайфли (Элерс) – 60:32' (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 5
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Кемпф (Керфут, Энгвалль) – 02:43' (5x5)   1:1 Скиннер (Миллер, Окпосо) – 14:42' (5x5)   1:2 Каше (Таварес, Мэттьюс) – 27:18' (5x5)   1:3 Бантинг (Маззин, Спецца) – 28:28' (5x5)   2:3 Томпсон (Скиннер) – 37:33' (5x5)   2:4 Таварес (Райлли, Марнер) – 49:22' (5x4)   3:4 Скиннер (Томпсон) – 50:47' (5x5)   4:4 Далин (Руотсалайнен, Окпосо) – 51:46' (5x5)   4:5 Райлли (Керфут) – 59:48' (5x5)
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