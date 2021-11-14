«Баффало» проиграл «Торонто», «Виннипег» обыграл «Лос-Анджелес» в овертайме

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.
В составе победителей забивали Давид Кемпф, Ондржей Каше, Майкл Бантинг, Джон Таварес и Морган Райлли. У хозяев отличились Джефф Скиннер (дубль), Тейдж Томпсон и Расмус Далин.
В параллельном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
В составе победителей забивали Кайл Коонор, Дилиан Демело и решающая шайба за Марком Шайфли. У гостей отличились Карл Грундстрём и Брендан Лемье.
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