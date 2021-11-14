Фил Кессел вышел на третье место в истории НХЛ по непрерывной серии матчей
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимает «Нэшвилл Предаторз» (0:4, идёт третий период).
В матче принимает участие нападающий «койотов» Фил Кессел. Для американского форварда эта встреча стала исторической в его карьере. Американский форвард проводит свой 915-й матч подряд, что является третьим результат за всю историю лиги по непрерывной серии матчей. 34-летний Кессел превзошёл результат Гарри Ангера (914, 1968-1979 годы).
Теперь перед ветераном НХЛ располагаются только рекордсмен лиги Дуг Джарвис (964, 1975-1987 годы), а также американский защитник «Филадельфии Флайерз» Кейт Яндл, в активе которого действующая активная серия из 936 матчей.
Новость по темеИсточник: Фил Кессел запросил обмен из «Аризоны»
Комментарии
- 14 ноября 2021
-
06:23
-
06:18
-
06:17
-
06:10
-
06:07
-
06:01
-
05:48
-
04:28
-
04:02
- 13 ноября 2021
-
23:40
-
23:14
-
22:09
-
21:58
-
21:03
-
20:44
-
20:40
-
20:20
-
19:59
-
19:34
-
19:26
-
19:16
-
19:03
-
18:45
-
18:27
-
18:17
-
18:15
-
17:45
-
17:43
-
17:32
-
17:18
-
17:10
-
17:01
-
16:51
-
16:47
-
16:32
Партнерский контент