Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фил Кессел вышел на третье место в истории НХЛ по непрерывной серии матчей

Фил Кессел вышел на третье место в истории НХЛ по непрерывной серии матчей
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимает «Нэшвилл Предаторз» (0:4, идёт третий период).

В матче принимает участие нападающий «койотов» Фил Кессел. Для американского форварда эта встреча стала исторической в его карьере. Американский форвард проводит свой 915-й матч подряд, что является третьим результат за всю историю лиги по непрерывной серии матчей. 34-летний Кессел превзошёл результат Гарри Ангера (914, 1968-1979 годы).

Теперь перед ветераном НХЛ располагаются только рекордсмен лиги Дуг Джарвис (964, 1975-1987 годы), а также американский защитник «Филадельфии Флайерз» Кейт Яндл, в активе которого действующая активная серия из 936 матчей.

Новость по теме
Источник: Фил Кессел запросил обмен из «Аризоны»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021