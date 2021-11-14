Фил Кессел вышел на третье место в истории НХЛ по непрерывной серии матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» принимает «Нэшвилл Предаторз» (0:4, идёт третий период).

В матче принимает участие нападающий «койотов» Фил Кессел. Для американского форварда эта встреча стала исторической в его карьере. Американский форвард проводит свой 915-й матч подряд, что является третьим результат за всю историю лиги по непрерывной серии матчей. 34-летний Кессел превзошёл результат Гарри Ангера (914, 1968-1979 годы).

Теперь перед ветераном НХЛ располагаются только рекордсмен лиги Дуг Джарвис (964, 1975-1987 годы), а также американский защитник «Филадельфии Флайерз» Кейт Яндл, в активе которого действующая активная серия из 936 матчей.