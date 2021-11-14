Голы Бучневича и Тарасенко не помогли «Сент-Луису» обыграть «Каролину»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



В составе победителей забивали Брэди Шей, Себастьян Ахо и Брендан Смит. У гостей отличились Павел Бучневич и Владимир Тарасенко.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.



Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.