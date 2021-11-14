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Голы Бучневича и Тарасенко не помогли «Сент-Луису» обыграть «Каролину»

Голы Бучневича и Тарасенко не помогли «Сент-Луису» обыграть «Каролину»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Брэди Шей, Себастьян Ахо и Брендан Смит. У гостей отличились Павел Бучневич и Владимир Тарасенко.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2021, воскресенье. 03:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Шей (Ахо, Свечников) – 01:15' (5x5)   2:0 Ахо (Деанджело, Свечников) – 23:44' (5x4)   2:1 Бучневич (Томас, Кайру) – 32:30' (5x4)   2:2 Тарасенко (Барбашёв, Томас) – 40:48' (5x5)   3:2 Смит (Деанджело, Мартинук) – 57:03' (5x5)
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