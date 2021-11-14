«Рейнджерс» забили три гола за 63 секунды — лучший результат в истории клуба за 18 лет

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей забивали россиянин Артемий Панарин (дубль), Крис Крайдер (две заброшенные шайбы) и Джейкоб Труба. Ключевой отрезок матча был сыгран во втором периоде, когда Крайдер, Панарин и Труба отправили три шайбы кряду в ворота Элвиса Мерзликина.

Игроки «Рейнджерс» смогли забить три гола за 63 секунды, что является лучшим результатом в истории клуба в регулярных чемпионатах НХЛ за последние 18 лет. 17 ноября 1993 года хоккеисты «синерубашечников» забили три гола ровно за минуту.