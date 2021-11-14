Марк Шайфли побил рекорд Ильи Ковальчука по голам в овертаймах за франшизу «Виннипега»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
В составе победителей забивали Кайл Коннор, Дилан Демело и решающая шайба за Марком Шайфли. У гостей отличились Карл Грундстрём и Брендан Лемье. Канадский форвард «Виннипега» Шайфли в 10-й раз за свою карьеру принёс победу «Джетс», произведя точный бросок в овертаймах.
По этому показателю Марк вышел на первое место в истории франшизы (с учётом истории «Атланты Трэшерз»), превзойдя достижение Ильи Ковальчука. Российский форвард девять раз забивал в овертайме, будучи игроком «Атланты».
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