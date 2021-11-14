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Андрей Василевский совершил роскошный сейв в овертайме матча с «Флоридой». Видео

Андрей Василевский совершил роскошный сейв в овертайме матча с «Флоридой». Видео
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Патрик Марун, Виктор Хедман и Брейден Пойнт. У гостей отличились Джонатан Юбердо и Ээту Луостаринен. Ключевой эпизод матча произошёл в овертайме, когда голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил роскошный сейв после броска Аарона Экблада. Канадский защитник получил шайбу перед пустым углом ворот «молний» и произвёл бросок, но Василевский успел ловушкой парировать угрозу.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.

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