Андрей Василевский совершил роскошный сейв в овертайме матча с «Флоридой». Видео
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
В составе победителей забивали Патрик Марун, Виктор Хедман и Брейден Пойнт. У гостей отличились Джонатан Юбердо и Ээту Луостаринен. Ключевой эпизод матча произошёл в овертайме, когда голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил роскошный сейв после броска Аарона Экблада. Канадский защитник получил шайбу перед пустым углом ворот «молний» и произвёл бросок, но Василевский успел ловушкой парировать угрозу.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.
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