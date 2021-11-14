Оформивший дубль Артемий Панарин признан первой звездой матча с «Коламбусом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой матча. Российский форвард отметился первым дублем в нынешнем сезоне. Второй звездой встречи стал форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер, на счету которого также два гола. Третья звезда — защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, сделавший две результативных передачи.

Ключевой отрезок матча был сыгран во втором периоде, когда Крайдер, Панарин и Труба отправили три шайбы кряду в ворота Элвиса Мерзликина. Игроки «Рейнджерс» смогли забить три гола за 63 секунды, что является лучшим результатом в истории клуба в регулярных чемпионатах НХЛ за последние 18 лет. 17 ноября 1993 года хоккеисты «синерубашечников» забили три гола ровно за минуту.