Гол Проворова не помог «Филадельфии» обыграть «Даллас», «Аризона» уступила «Нэшвиллу»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



В составе победителей забивали Люк Гленденинг, Роопе Хинц, Тайлер Сегин, Джо Павелски и Радек Факса. У гостей отличились Джеймс ван Римсдайк и россиянин Иван Проворов.



В параллельном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:1.



В составе победителей забивали Роман Йози (дубль), Мэтт Дюшейн и Микаэль Гранлунд. У гостей отличился Джейкоб Чикран.