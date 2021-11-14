Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Проворова не помог «Филадельфии» обыграть «Даллас», «Аризона» уступила «Нэшвиллу»

Гол Проворова не помог «Филадельфии» обыграть «Даллас», «Аризона» уступила «Нэшвиллу»
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Люк Гленденинг, Роопе Хинц, Тайлер Сегин, Джо Павелски и Радек Факса. У гостей отличились Джеймс ван Римсдайк и россиянин Иван Проворов.

В параллельном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Роман Йози (дубль), Мэтт Дюшейн и Микаэль Гранлунд. У гостей отличился Джейкоб Чикран.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
4 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Дюшейн (Йози) – 11:14' (5x5)   2:0 Йози (Толванен, Дюшейн) – 18:12' (5x4)   3:0 Гранлунд (Толванен, Йози) – 27:02' (5x5)   4:0 Йози – 45:54' (5x5)   4:1 Чикран (Кессел, Гостисбер) – 53:30' (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2021, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Гленденинг (Клингберг, Сутер) – 13:23' (5x5)   2:0 Хинц (Гурьянов, Робертсон) – 32:22' (5x5)   2:1 ван Римсдайк – 36:36' (5x5)   3:1 Сегин (Петерсон, Секера) – 37:02' (5x5)   4:1 Павелски (Хинц, А. Радулов) – 42:27' (5x4)   4:2 Проворов (Хейз, Эллис) – 48:07' (5x4)   5:2 Факса (Гленденинг) – 57:57' (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021