Крис Крайдер обогнал Леона Драйзайтля по голам в большинстве в этом сезоне НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей забивали россиянин Артемий Панарин (дубль), Крис Крайдер (две заброшенные шайбы) и Джейкоб Труба. Американец Крайдер довёл число своих голов в этом сезоне до 11, что является третьим результатом во всей лиге.

При этом 30-летний нападающий вышел на первое место в НХЛ по голам в большинстве. Сегодня Крайдер в седьмой раз в текущей регулярке отличился при реализации численного преимущества, благодаря чему обогнал Леона Драйзайтля по голам в большинстве. В активе форварда «Эдмонтона» шесть таких голов.