Заброшенная шайба Барабанова не помогла «Сан-Хосе» выиграть у «Колорадо»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.



В составе победителей забивали Девон Тэйвз, Назем Кадри, Алекс Ньюхук, Логан О'Коннор, Андре Бураковски и Самуэль Жирар. У гостей отличились россиянин Александр Барабанов и Логан Кутюр.



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.



Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.