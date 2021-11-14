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Заброшенная шайба Барабанова не помогла «Сан-Хосе» выиграть у «Колорадо»

Заброшенная шайба Барабанова не помогла «Сан-Хосе» выиграть у «Колорадо»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей забивали Девон Тэйвз, Назем Кадри, Алекс Ньюхук, Логан О'Коннор, Андре Бураковски и Самуэль Жирар. У гостей отличились россиянин Александр Барабанов и Логан Кутюр.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Кутюр (Ферраро, Майер) – 03:17' (5x5)   1:1 Тэйвз (Жирар, Кадри) – 10:10' (5x4)   2:1 Кадри (Ничушкин, Джонсон) – 13:55' (5x5)   3:1 Ньюхук (Жирар, Мегна) – 32:38' (5x5)   4:1 О'Коннор (Хельм, Джонсон) – 35:33' (4x5)   4:2 Барабанов (Гертл, Карлссон) – 49:02' (5x4)   5:2 Бураковски (Ландеског, Жирар) – 50:13' (5x5)   6:2 Жирар (Кадри) – 56:37' (en)
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