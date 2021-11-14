Панарин — о первом дубле в сезоне: может, потому что «Коламбус» — моя бывшая команда

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин рассказал о дубле в ворота «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.



«Может быть, потому что «Коламбус» – моя бывшая команда, я пытался забить. Вот почему я бросал», – цитирует Панарина журналист Винс Меркоглиано в «Твиттере».



«Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.



Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой матча. Российский форвард отметился первым дублем в нынешнем сезоне. Вторая заброшенная шайба в матче стала для 30-летнего россиянина 169-й за карьеру в НХЛ. По этому показателю Артемий располагается на 24-м месте в истории лиги среди российских хоккеистов. Благодаря сегодняшнему дублю Панарин догнал Игоря Ларионова по голам за карьеру в НХЛ. Артемий забил 169 голов в 447 матчах, тогда как Ларионов столько же раз поразил чужие ворота в 921 матче.