«Сиэтл» уступил «Миннесоте», «Вегас» обыграл «Ванкувер» благодаря дублю Дадонова

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.



В составе победителей забивали Рем Питлик (хет-трик) и Нико Штурм. У хозяев отличились Маркус Юханссон и Александер Веннберг.



В параллельном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.



В составе победителей забивали россиянин Евгений Дадонов (дважды), Джонатан Маршессо (дубль), Райлли Смит, Брейден Макнэбб и Джейк Лешишин. У гостей отличились Джей Ти Миллер, Таннер Пирсон и Нильс Хёгландер (дубль).