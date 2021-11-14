«Сиэтл» уступил «Миннесоте», «Вегас» обыграл «Ванкувер» благодаря дублю Дадонова

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
В составе победителей забивали Рем Питлик (хет-трик) и Нико Штурм. У хозяев отличились Маркус Юханссон и Александер Веннберг.
В параллельном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.
В составе победителей забивали россиянин Евгений Дадонов (дважды), Джонатан Маршессо (дубль), Райлли Смит, Брейден Макнэбб и Джейк Лешишин. У гостей отличились Джей Ти Миллер, Таннер Пирсон и Нильс Хёгландер (дубль).
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