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«Сиэтл» уступил «Миннесоте», «Вегас» обыграл «Ванкувер» благодаря дублю Дадонова

«Сиэтл» уступил «Миннесоте», «Вегас» обыграл «Ванкувер» благодаря дублю Дадонова
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Рем Питлик (хет-трик) и Нико Штурм. У хозяев отличились Маркус Юханссон и Александер Веннберг.

В параллельном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4.

В составе победителей забивали россиянин Евгений Дадонов (дважды), Джонатан Маршессо (дубль), Райлли Смит, Брейден Макнэбб и Джейк Лешишин. У гостей отличились Джей Ти Миллер, Таннер Пирсон и Нильс Хёгландер (дубль).

НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
7 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Миллер (Хёгландер) – 03:09' (5x5)   0:2 Пирсон (Гарланд, Хант) – 05:56' (5x5)   1:2 Дадонов (Стивенсон, Теодор) – 19:46' (5x3)   2:2 Смит (Лешишин, Пьетранджело) – 25:50' (5x5)   3:2 Макнэбб (Теодор) – 30:51' (4x4)   3:3 Хёгландер – 37:15' (5x5)   4:3 Лешишин (Дадонов, Колесар) – 42:20' (5x5)   4:4 Хёгландер (Майерс, Хьюз) – 43:12' (5x5)   5:4 Маршессо (Пьетранджело, Коглан) – 48:24' (5x4)   6:4 Дадонов (Стоун) – 54:04' (5x5)   7:4 Маршессо (Смит, Стивенсон) – 55:27' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Питлик (Хартман, Голигоски) – 12:33' (5x5)   0:2 Питлик (Хартман) – 27:44' (5x5)   0:3 Питлик (Хартман) – 39:20' (5x5)   1:3 Юханссон (Веннберг, Эберле) – 49:19' (5x4)   1:4 Штурм (Фолиньо) – 54:54' (en)   2:4 Веннберг (Шварц, Юханссон) – 58:59' (5x5)
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