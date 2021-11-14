Пойнт — о сейве Василевского в ОТ: невероятно. Экблад мало что мог сделать

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.



Ключевой эпизод матча произошёл в овертайме, когда голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил роскошный сейв после броска Аарона Экблада. Канадский защитник получил шайбу перед пустым углом ворот «молний» и произвёл бросок, но Василевский успел ловушкой парировать угрозу. Форвард «Тампа-Бэй» Брендан Пойнт прокомментировал спасение голкипера.



«Невероятно. Экблад мало что мог сделать, чтобы забить. Васи делает так, будто это кажется обычным делом, но это не так. Он сохранил для нас игру, и в итоге мы получили два очка», – цитирует Пойнта журналист Брайан Бёрнс в «Твиттере».

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