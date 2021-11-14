«Ванкувер» — о сейве голкипера ногами в падении: типичный Демко

«Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 7:4. Во время матча голкипер «Ванкувера» Тэтчер Демко в падении совершил сейв ногами. Клуб отреагировал на это спасение в «Твиттере».

«Типичный Демко», – написал твиттер-аккаунт «Кэнакс».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте «Ванкувер Кэнакс».

В текущем сезоне вратарь провёл 11 матчей, но во всех пропустил минимум одну шайбу.



После 15 игр «Ванкувер» с 12 очками занимает 13-е место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.



В следующей встрече «Кэнакс» в гостях сыграет с «Анахайм Дакс» 15 ноября и завершит серию гостевых матчей.